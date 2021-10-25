Сборная России заняла первое место на этапе кубка Европы по сумо в Чехове

С недавних пор Россия стала принимать один из этапов кубка Европы по сумо. В этот раз соревнования прошли в городском округе Чехов.

«У нас уже есть положительный опыт взаимодействия с Всероссийской федерацией сумо, мы в прошлом году проводили кубок России здесь же, в „Олимпийском“, и этот положительный опыт помог провести кубок Европы у нас в Подмосковье, в Чехове», — отметил глава г. о. Чехов Григорий Артамонов.

Медали на турнире разыгрывались в нескольких весовых категориях. Самой престижной считается абсолютная, в ней масса соперника не имеет значения. У некоторых борцов разница в весе достигала 20 килограммов. В таких схватках побеждают не силой, а техникой.

В общей сложности участие в кубке приняли около 100 спортсменов, на нем разыграли 16 комплектов наград. По итогу турнира сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 12 золотых медалей.

Этап кубка Европы является заключительным турниром в этом году. Помимо медали, призер получает рейтинговые очки. За них-то спортсмены и борются. В конце каждого года баллы суммируются — и лидеры таблицы получают так называемый Wild card на топовый турнир.

На предстоящих всемирных играх, которые пройдут в США, от нашей сборной гарантированно выступят четыре борца. Судьба еще двух путевок решится в ближайшее время.