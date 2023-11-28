Подмосковье 28 ноября 2023, 14:51 Сборная России со спортсменами из Звенигорода в составе победила на турнире по греко-римской борьбе «УОР № 2» г. Звенигород

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Студенты училища олимпийского резерва № 2 Алибек Амиров и Анатолий Аверин выступили в составе сборной России на международных соревнованиях по греко-римской борьбе. Спортсмены завоевали золотые медали в общекомандном зачете.

Соревнования по греко-римской борьбе проводились среди спортсменов до 21 года. Они проходили в городе Советск Калининградской области с 16 по 19 ноября.

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Участие в турнире принимали борцы из трех стран — России, Белоруссии и Киргизии. Национальная сборная была сформирована по итогам первенства России. Страну представили команды из Сибирского, Северо-Западного, Южного федеральных округов, Московской и Калининградской областей. Состязания проходили в 10 весовых категориях.

Турнир посвятили памяти мастера спорта СССР Валентина Бабинова. Он создал школу греко-римской борьбы в Калининградской области. Соревнования в память о тренере проводятся в Советске с 1993 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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