Подмосковье 31 августа 2023, 10:01 Сборная России по боксу с подмосковными спортсменами в составе победила на турнире в Сербии СШОР по боксу Московской области

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Подмосковные боксеры помогли сборной России победить на турнире «Золотая перчатка Воеводины» в Сербии. Спортсмены принесли две медали высшей пробы в копилку команды. Об этом сообщили в Минспорте Московской области.

​От Подмосковья на турнир поехали два боксера, и оба вернулись с золотыми наградами. В категории до 70 килограммов у женщин не было равных Дарье Пановой из Электростали. А в мужской весовой категории до 57 килограммов победил Георгий Гомулак из Балашихи.

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​Спортсмены представляют «Московскую областную спортивную школу олимпийского резерва по боксу».

Турнир по боксу «Золотая перчатка Воеводины» проходил в Сербии с 21 по 28 августа. За победу боролись около 100 спортсменов России, Сербии, Индии, Израиля, Австрии, Венгрии, Македонии, Польши, Хорватии и Румынии.

Подмосковье построит 13 крупных спортивных объектов в этом году, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны, и не только.