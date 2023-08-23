Подмосковье 23 августа 2023, 20:25 Сборная Подольска завоевала Кубок губернатора в Серпухове Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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В Серпухове завершили легкоатлетические забеги на Кубок губернатора Московской области. Активисты пробежали дистанции пять и 10 километров. В итоге выиграла сборная Подольска, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Вторым стал коллектив из Егорьевска, на третьем месте оказалась команда из Электростали.

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«В индивидуальном зачете Кубка Губернатора на дистанции пять километров победу среди мужчин одержал Артем Сериков (15:12) из Подольска, а Марина Кудакова из Подольска финишировала первой по итогам женской гонки (20:04)», — уточнили в ведомстве.

Серебро получили Сергей Егоркин из Егорьевска и Дарья Карамнова из Электростали, а бронзу — Илья Малахов из Электростали и Марина Родионова из Щелкова.

На дистанции 10 километров первым стал Денис Зиновьев и Оксана Акименкова. Оба спортсмена приехали из Подольска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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