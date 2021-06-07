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    07 июня 2021, 00:16

    Сборная Подмосковья по греко-римской борьбе с триумфом вернулась из Казани. Видео

    Кирилл Фролов, Павел Зимин

    Сборная Московской области по греко-римской борьбе заняла первое место в финальном этапе Пятой летней Спартакиады молодежи России. Спортсмены прилетели из Казани домой.

    Золото в весовой категории до 77 килограммов завоевал Равдан Джуджинов. Он входит в состав сборной России.

    Серебро у Михаила Шелякина (в весе до 55 килограммов) и Сергея Диланяна (до 67 килограммов).

    Бронзовые награды привезли Алексей Милешин (до 97 килограммов) и Альберт Булацев (до 130).

    Пятая летняя Спартакиада молодежи России стартовала в Казани 5 июня с участием около четырех тысяч спортсменов со всей страны.

    В летние месяцы на территории 13 регионов проходят соревнования по 41 виду спорта в рамках финального этапа Спартакиады. Ему предшествуют отборочные региональные и межрегиональные турниры.

    Ранее в Волоколамске состоялся велозаезд серии Gran Fondo. Гонка на шоссейных велосипедах проходила на дистанциях 30, 60 и 113 километров.

    Впервые прошел семейный велофестиваль Gran Fondo FEST. Дети и подростки соревновались на трассах в четыре и восемь километров.