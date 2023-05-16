16 мая 2023, 11:20
Сборная Подмосковья завоевала золото на первенстве России по регби среди юниорок
Сборная Московской области заняла первое место на первенстве России по регби среди юниорок второй год подряд. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.
Всего в соревнованиях участвовали семь команд из разных регионов страны. На групповом этапе спортсменки из Подмосковья провели три игры, одержав в них победы. В четвертьфинале они обыграли представительниц Москвы, а в полуфинале — команду из Дагестана.
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В финале сборная Московской области встретилась с командой из Москвы. Матч завершился со счетом 12:5 в пользу Подмосковья. По итогам первенства лучшим игроком подмосковной команды стала Анна Фоменко.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре в Подмосковье. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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