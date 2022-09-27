Сборная Подмосковья завоевала шесть наград на международном турнире по конькобежному спорту | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 19:44 Поделиться Telegram

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Viber Сборная Подмосковья завоевала шесть наград на международном турнире по конькобежному спорту

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Женская сборная из Подмосковья по конькобежному спорту завоевала сразу шесть наград на значимом международном турнире. Спортсменки заслужили две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали на соревнованиях под названием «Матчевая встреча городов».

Забег сначала проходил на 500 метров. Там весь пьедестал заняли спортсменки именно из Подмосковья. Золотая медаль на счету двукратной обладательницы Кубка мира среди юниоров Ирины Кузнецовой, следом за ней финишировала Марина Автономова и почетное третье место заняла Елена Еранина.

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Кроме того, Елена Еранина заняла первое место после забега на 1500 метров. Ей удалось не оставить никакого шанса своим соперницам. По итогам забега на 3000 метров Елена Еранина оказалась на втором месте и смогла положить в копилку подмосковной сборной по одной медали каждого достоинства.

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Ирина Кузнецова смогла оказаться на второй строчке по итогам заезда на дистанцию в 1000 метров. Она уступила обладательнице золота всего 0,3 секунды. Турнир проводился с 23 по 26 сентября в Минске.

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