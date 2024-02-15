Подмосковье 15 февраля 2024, 13:52 Сборная Подмосковья завоевала бронзу в прыжках с трамплина на Спартакиаде сильнейших Фото: оргкомитет спартакиады свердловской области

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Сборная Московской области заняла третье место и завоевала бронзовую медаль на Спартакиаде сильнейших по прыжкам с трамплина. Соревнования проходили с 11 по 18 февраля в Нижнем Тагиле. В них приняли участие более 2,5 тысячи спортсменов.

Команда Подмосковья состояла из Ирины Аввакумовой, Ксении Каблуковой, Константина Николаева и Максима Альчикова. В формате «микст» на трамплине К-90 коллектив из Московской области набрал 830,4 балла и занял третье место. Первое и второе места заняли спортсмены из Свердловской области и Москвы соответственно.

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Так, сборная Московской области уже имеет 17 наград, полученных на Спартакиаде сильнейших. В копилке региона пять золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов, которые появятся на территории региона до конца 2026 года.

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