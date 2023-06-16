Подмосковье 16 июня 2023, 18:25 Сборная Подмосковья завоевала 9 медалей на чемпионате и первенстве России по роллер-спорту Фото: Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Московской области

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Чемпионат и первенство России по роллер-спорту прошло в Челябинске. Спортсмены выступили в следующих дисциплинах: спринте на 100, 500 и тысячу метров, гонке на очки и спидскейтинге — скоростном беге на роликах.

Сборная Московской области взяла четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

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Всего в соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из 16 регионов России. Подмосковье представляла команда из 15 спортсменов: 13 представителей сборной Московской области и два спортсмена младшего возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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