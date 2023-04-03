Подмосковье 03 апреля 2023, 16:54 Сборная Подмосковья завоевала 9 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников по немецкому языку Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Школьники из Московской области привезли домой еще девять дипломов с заключительного этапа Всероссийской олимпиады по немецкому языку. Об этом рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Всего в нем участвовали 19 учеников из Подмосковья.

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«Победителями стали ребята из Реутова, Королева, Дмитрова, Истры, Раменского, Долгопрудного и Ленинского округа, что свидетельствует о высоком уровне подготовки школьников в регионе», — добавили в министерстве образования Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил подмосковный физтех-лицей имени Капицы с победами на международной олимпиаде по физике. Школьники завоевали шесть медалей и в очередной раз подтвердили звание одной из лучших школ России.

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