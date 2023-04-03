03 апреля 2023, 16:54
Сборная Подмосковья завоевала 9 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников по немецкому языку
Школьники из Московской области привезли домой еще девять дипломов с заключительного этапа Всероссийской олимпиады по немецкому языку. Об этом рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
Всего в нем участвовали 19 учеников из Подмосковья.
Реклама
«Победителями стали ребята из Реутова, Королева, Дмитрова, Истры, Раменского, Долгопрудного и Ленинского округа, что свидетельствует о высоком уровне подготовки школьников в регионе», — добавили в министерстве образования Московской области.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил подмосковный физтех-лицей имени Капицы с победами на международной олимпиаде по физике. Школьники завоевали шесть медалей и в очередной раз подтвердили звание одной из лучших школ России.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Школьники
Реклама
Реклама