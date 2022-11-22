Подмосковье 22 ноября 2022, 22:21 Сборная Подмосковья завоевала 42 медали на первенстве России по тяжелой атлетике

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Подмосковные тяжелоатлеты завоевали 42 медали на первенстве России, которое прошло в Туле. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В копилке подмосковной сборной — 10 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых наград.

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Сборная Московской области заняла первое общекомандное место по итогам соревнований юниорок 15-18 лет, второе общекомандное место в соревнованиях юниоров 19-20 лет и третье общекомандное место — в соревнованиях юниорок 19-20 лет.

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Золото на первенстве взяли Наталья Лапина, Диана Герман, Алена Бычок, Иван Крутов и Станислав Прошин.

Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок проходило в Туле с 11 до 20 ноября, отметили в пресс-службе Минспорта.

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