17 апреля 2023, 15:52
Сборная Подмосковья завоевала 19 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников по праву
Сборная Московской области завоевала 19 дипломов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по праву. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Один из участников интеллектуального турнира стал победителем, еще 18 заняли призовые места. Ребята приехали на олимпиаду из Дмитрова, Одинцова, Раменского, Жуковского и Электростали.
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Отметим, 2023 год объявили Годом педагога и наставника.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 20 новых школ и 11 детских садов откроют в Подмосковье к сентябрю.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Школьники
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