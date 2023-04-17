Подмосковье 17 апреля 2023, 15:52 Сборная Подмосковья завоевала 19 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников по праву ОЦ "Взлёт"

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Сборная Московской области завоевала 19 дипломов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по праву. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Один из участников интеллектуального турнира стал победителем, еще 18 заняли призовые места. Ребята приехали на олимпиаду из Дмитрова, Одинцова, Раменского, Жуковского и Электростали.

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Отметим, 2023 год объявили Годом педагога и наставника.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 20 новых школ и 11 детских садов откроют в Подмосковье к сентябрю.

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