Подмосковье 20 декабря 2022, 22:27 Сборная Подмосковья завоевала 14 медалей на III Российско-Китайских молодежных зимних играх Минспорта Подмосковья сообщило о 14 наградах сборной на молодежных зимних играх в Китае Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Подмосковные спортсмены завоевали 14 медалей на III Российско-Китайских молодежных зимних играх. Как сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области, соревнования прошли в провинции Гирин с 15 по 20 декабря.

Все места на пьедестале и медали всех достоинств забрали подмосковные горнолыжники, сноубордисты и конькобежцы.

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Серебряную награду в дисциплине «слалом-гигант» принесла горнолыжница Дарья Соколова. Две бронзовые медали получили спортсмены Анастасия Лесникова и Иван Пономарев за отличные результаты в слаломе.

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Сразу две награды заработал подмосковный сноубордист Станислав Керженцев. За выступление в дисциплине «параллельный слалом» он получил серебряную медаль, а в заезде «параллельный слалом-гигант» райдер завоевал «бронзу».

Самой титулованной спортсменкой Подмосковья на III Российско-Китайских молодежных зимних играх стала конькобежка Анастасия Семенова. Она взяла золото в забеге на 1500 метров и командном спринте, а после еще дважды поднялась на первое место в гонках на 500 и 1000 метров. В массовом старте спортсменка добавила к своей коллекции медалей серебро.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Еще две медали в копилку сборной Московской области принесла конькобежка Дарья Краснокутская. Серебро она завоевала на эстафете на 3000 метров (шорт-трек), а также стала бронзовым призером в заезде на 500 метров. Еще одна бронзовая медаль в дисциплине шорт-трек в эстафете из четырех человек досталась Полине Шмаковой.

Серебряными медалистами соревнований стала пара фигуристов Анна Коломенская и Артем Фролов. Спортсмены показали достойное выступление в программе танцев на льду.