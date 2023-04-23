Подмосковье 23 апреля 2023, 00:30 Сборная Подмосковья завоевала 11 медалей на чемпионате России по плаванию ЦСП ОВС Московской области

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Сборная Московской области завоевала 11 медалей на чемпионате России по плаванию. Спортсмены привезли домой пять золотых, четыре серебряных и две бронзовых награды, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Первым в заплыве 1500 метров стал ​победитель первенства мира и Европы, чемпион России, обладатель Кубка России Александр Степанов.

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Во второй день соревнований Александр Степанов побил всероссийский рекорд на дистанции 800 метров свободным стилем, проплыв на 3,58 секунды быстрее прошлого результата. Его поставил шестикратный чемпион мира и 14-кратный чемпион Европы Юрий Прилуков 14 лет назад.

Еще одно «золото» в копилку подмосковной сборной принес двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов. Он финишировал первым на дистанции 200 метров на спине. Также он стал вторым на стометровке и третьим на дистанции 50 метров.

​Две золотые медали выиграла Анна Чернышева. Она стала первой на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием.

Второй на 100 метрах финишировала победительница первенства Европы Татьяна Белоногофф. В заплыве на 50 метров этим же стилем подмосковной спортсменке покорилась «бронза». Также на соревнованиях отметился серебряный призер Олимпийских игр в Токио Иван Гирев. Он стал вторым в заплыве на 200 метров вольным стилем.

В эстафете четыре по 200 вольным стилем подмосковная сборная взяла «серебро». За команду выступили Иван Гирев, Александр Степанов, Андрей Витряк и Роман Акимов.

​Чемпионат России по плаванию проходил в городе Казань с 16 по 21 апреля. Московскую область на соревнованиях представлял 31 пловец. Всего в чемпионате участвовали более 650 спортсменов из 62 регионов страны.

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