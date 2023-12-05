Подмосковье 05 декабря 2023, 16:11 Сборная Подмосковья заняла третье место на соревнованиях кубка России по хоккею с мячом фото: Бычкова Алевтина Валерьевна

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Женская сборная Московской области по хоккею с мячом взяла бронзу на соревнованиях за кубок России. Турнир состоялся в поселке Обухово Богородского округа.

В матче за третье место встретились сборная Московской области и «Родина» из Кирова. Со счетом 3:0 победили подмосковные спортсменки.

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Подмосковье представляли хоккеистки из Красногорска, Одинцова, Фрязина, Ликино-Дулева, Павловского Посада, Королева и поселка Обухово.

На соревнованиях также выступили спортсменки из Иркутска и Свердловской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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