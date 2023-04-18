Подмосковье 18 апреля 2023, 01:35 Сборная Подмосковья заняла первое место на первенстве России по вольной борьбе среди девушек ГБУ ДО МО "СШОР по единоборствам"

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Спортсменки из Московской области взяли золото в общекомандном зачете на первенстве России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

Маргарита Салназарян взяла золото в весовой категории до 65 килограммов. В этой же категории на третью ступень пьедестала поднялась подмосковная спортсменка Мария Ефимова. Лилиана Казьмина заняла первое место в весовой категории до 69 килограммов, а Дарья Клюева — второе. В категории до 53 килограммов золотую медаль завоевала Ольга Овчинникова.

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Первенство России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет проходило с 14 по 16 апреля в Тверской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об активном развитии спортивной инфраструктуры в регионе.