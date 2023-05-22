Подмосковье 22 мая 2023, 15:23 Сборная Подмосковья заняла первое место на чемпионате России по спортивной акробатике Фото: группа ВК «Спортивная акробатика России»

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Уверенную победу в командном зачете одержала сборная Подмосковья на чемпионате России по спортивной акробатике. О соревнованиях, которые прошли в Волгограде, рассказали в Минспорте региона.

Среди женских пар победили Юлия Литвинкова и Варвара Рогулева. Серебряную награду соревнований завоевали Мирослав Гулаков и Иван Гавриков. В дисциплине «мужская группа» второго места удостоились Артем Косенко, Даниел Конюк, Григорий Тирских и Михаил Меликов. Обладателями бронзовых наград чемпионата стали Анна Борисова, Дарья Белова и Дарья Ширяева.

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Подмосковные участники представляют Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, а также спортивную школу «Старый городок» в Одинцове.

Сороковой по счету чемпионат России по спортивной акробатике прошел с 16 по 21 мая в Волгограде. В главном национальном старте приняли участие 308 человек из 24 регионов России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе.

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