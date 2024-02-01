Подмосковье 01 февраля 2024, 14:16 Сборная Подмосковья заняла 3-е место в общекомандном зачете на первенстве России по легкой атлетике Unsplash

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Спортсмены из Подмосковья показали высокие результаты на первенстве России по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек до 18 лет. Они завоевали семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В первый день соревнований подмосковная команда смогла выиграть две медали. Победительницей стала Анастасия Пшеничная, которая показала отличный результат в беге на 60 метров с барьерами, пройдя дистанцию за 8,57 секунды. В той же дисциплине, но среди юношей, Максим Синюков занял третье место со временем 7,98 секунды.

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Во второй день соревнований команда Московской области завоевала еще три золотые медали. Павел Вихор стал победителем в забеге на 400 метров, также установив личный рекорд — 50,08 секунды. Татьяна Юсова, прыгая в длину, также побила свой личный рекорд и заняла первое место, преодолев 5,85 метра. Елена Акимова показала отличный результат на дистанции 800 метров, пробежав ее за две минуты и девять секунд.

​Заключительный соревновательный день оказался самым результативным для представителей Подмосковья. Всего за три дня подмосковные атлеты завоевали девять медалей, что позволило сборной Московской области занять третье места в итоговом общекомандном зачёте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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