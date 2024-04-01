Подмосковье 01 апреля 2024, 14:26 Сборная Подмосковья заняла 3-е место на чемпионате России по биатлону Союз биатлонистов России

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Подмосковные спортсмены стали бронзовыми призерами на чемпионате России по биатлону. Всего на соревнованиях выступили 150 человек из 25 регионов страны.

Московскую область представляли: Амина Иванова, Полина Шевнина, Кристина Павлушина и Анастасия Гореева. В эстафете в формате 4×6 километров девушки взяли бронзу, уступив командам ХМАО и Тюмени.

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Напомним, чемпионат России по биатлону проходил с 21 марта по 1 апреля в Тюмени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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