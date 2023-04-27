Подмосковье 27 апреля 2023, 17:39 Сборная Подмосковья взяла золото на первенстве России по гандболу среди юношей до 16 лет ГБУ МО «Училище олимпийского резерва № 4»

Читать 360tv в

Сборная Московской области завоевала первое место первенства России по гандболу среди юношей 2008 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Команда «УОР № 4» из Чехова встретилась в финале с «ЦРГ-Динамо» из Волгограда. К концу первого тайма счет был 17:5 в пользу Подмосковья. Чеховские спортсмены завершили матч со счетом 31:15. Отмечается, что это первый титул для представителей команды.

Реклама

Первенство России по гандболу среди юношей до 16 лет проходило в Тольятти с 19 по 27 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил хоккеистов воскресенского «Химика» с победой в финальной серии плей-офф ВХЛ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».