27 апреля 2023, 17:39
Сборная Подмосковья взяла золото на первенстве России по гандболу среди юношей до 16 лет
Сборная Московской области завоевала первое место первенства России по гандболу среди юношей 2008 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
Команда «УОР № 4» из Чехова встретилась в финале с «ЦРГ-Динамо» из Волгограда. К концу первого тайма счет был 17:5 в пользу Подмосковья. Чеховские спортсмены завершили матч со счетом 31:15. Отмечается, что это первый титул для представителей команды.
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Первенство России по гандболу среди юношей до 16 лет проходило в Тольятти с 19 по 27 апреля.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил хоккеистов воскресенского «Химика» с победой в финальной серии плей-офф ВХЛ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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