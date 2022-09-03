Подмосковье 03 сентября 2022, 02:49 Поделиться Telegram

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Viber Сборная Подмосковья взяла первое общекомандное место по пулевой стрельбе на Спартакиаде сильнейших Сборная Подмосковья стала первой по пулевой стрельбе на Спартакиаде сильнейших в Казани

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Соревнования по пулевой стрельбе в рамках Спартакиады сильнейших завершились в Казани. В турнире участвовали более 140 спортсменов из 33 субъектов России. Сборная Московской области по итогам состязаний заняла первое общекомандное место.

В активе спортсменов из Подмосковья четыре медали: одно золото, два серебра и одна бронза.

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Золото в копилку нашей сборной принес смешанный дуэт Антон Аристархов и Елена Липа в упражнении ПП-ПС, пистолет пневматический, 10 метров, пара смешанная.

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В одиночном зачете Антон Аристархов завоевал серебряную медаль в дисциплине ПП-60, пневматический пистолет, 10метров, 60 выстрелов, Елена Липа взяла бронзу.

Еще одно серебро завоевал дуэт Дарья Болдинова и Тимур Берлинский в соревнованиях «винтовка пневматическая смешанные пары».

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