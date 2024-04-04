Подмосковье 04 апреля 2024, 18:23 Сборная Подмосковья выиграла еще 87 дипломов на всероссийской олимпиаде школьников Взлет

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Представители Московской области стали победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике, астрономии и праву. Так, копилка Подмосковья пополнилась еще 87 дипломами.

На олимпиаде по астрономии школьники Подмосковья завоевали 43 диплома, восемь из которых — победные. Еще 35 дипломов сборная Московской области получила на заключительном этапе школьной олимпиады по праву, девять — по экономике.

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Напомним, что для всех участников заключительного этапа олимпиады предусмотрено денежное вознаграждение. Так, победители получат 500 тысяч рублей, призеры — 300 тысяч, участники — 100 тысяч рублей.

Напомним, всего на счету региональной команды 196 дипломов заключительного этапа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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