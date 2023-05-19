Подмосковье 19 мая 2023, 12:30 Сборная Подмосковья выиграла бронзу на соревнованиях МЧС в Воронеже Главное управление МЧС России по Московской области

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Соревнования по легкой атлетике среди подразделений МЧС России по Центральному Федеральному округу завершились в Воронеже. Сборная Подмосковья заняла третье место.

В соревнованиях приняли участие спасатели из 18 регионов центральной России. Состязались в эстафете и беге на разные дистанции.

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По результатам первенства золото выиграла команда Курской области, а серебро досталось сборной Москвы. Подмосковные сотрудники отлично проявили себя и смогли стать бронзовыми призерами соревнований.

Отличившиеся в командном и личном первенстве получили почетные грамоты и медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе.

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