19 мая 2023, 12:30
Сборная Подмосковья выиграла бронзу на соревнованиях МЧС в Воронеже
Соревнования по легкой атлетике среди подразделений МЧС России по Центральному Федеральному округу завершились в Воронеже. Сборная Подмосковья заняла третье место.
В соревнованиях приняли участие спасатели из 18 регионов центральной России. Состязались в эстафете и беге на разные дистанции.
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По результатам первенства золото выиграла команда Курской области, а серебро досталось сборной Москвы. Подмосковные сотрудники отлично проявили себя и смогли стать бронзовыми призерами соревнований.
Отличившиеся в командном и личном первенстве получили почетные грамоты и медали.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спасатели
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