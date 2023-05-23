Подмосковье 23 мая 2023, 14:13 Сборная Подмосковья выиграла 8 медалей на Кубке и первенстве России по гребному слалому Фото: ГБУ МО " Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"

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Сборная Московской области завоевала две золотые, три серебряные и три бронзовые медали Кубка и первенства России по гребному слалому. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Соревнования проходили в Окуловке Новгородской области с 16 по 22 мая. Подмосковье представляли участники регионального Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и спортивной школы олимпийского резерва по летним видам спорта.

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Марина Новыш победила в дисциплине «каноэ-одиночка». Спортсменка также взяла серебро в дисциплине «байдарка-одиночка-экстрим». В дисциплине «байдарка-одиночка» она стала третьей. Валентина Смирнова выиграла в этой дисциплине золотую медаль.

В соревнованиях среди мужчин первое место занял Игорь Михайлов. Вместе с Иваном Вихаревым и Алексеем Поповым он взял бронзу в командной дисциплине каноэ-одиночек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе.

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