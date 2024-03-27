Подмосковье 27 марта 2024, 16:57 Сборная Подмосковья выиграла 41 диплом на заключительном этапе школьной олимпиады по физике Министерство образования МО

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Итоги финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике подвели в «Сириусе». Сборная Подмосковья выиграла 41 диплом.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, команда региона регулярно показывает высокие результаты на олимпиаде. Всего в финал прошли 57 человек.

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«Сегодня финалисты получили 11 дипломов победителей, а 30 школьников стали призерами. Поздравляю ребят и их наставников», — рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что для финалистов предусмотрена выплата в размере 500 тысяч рублей для победителей, 300 тысяч рублей — призерам и 100 тысяч — участникам.

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