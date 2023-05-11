Подмосковье 11 мая 2023, 18:10 Сборная Подмосковья выиграла 3 медали на чемпионате и первенстве России по шахматам Фото: Владимир Барский

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Сборная Московской области приняла участие в серии взрослых и юниорских турниров по шахматам в Сочи. По итогам соревнований представители Подмосковья выиграли серебряную и две бронзовые медали. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Несколько важнейших шахматных турниров прошли в Сочи. Впервые сборную Московской области возглавил чемпион мира по быстрым шахматам, президент Федерации шахмат Московской области, гроссмейстер Сергей Карякин. Честь Московской области на соревнованиях защищали девять команд.

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«Мне приятно, что удалось сыграть, я больше года не играл в классику. И на этом турнире удалось выиграть черным цветом у Владислава Артемьева, одного из ведущих наших шахматистов. Всего на турнире сыграл только две партии, играл немного, но на то были причины — командная тактика», — отметил Карякин.

По итогам соревнований, мужская команда из Подмосковья заняла третье место, а женская сборная расположилась на второй ступени пьедестала. В командном зачете представители региона также завоевали бронзу. Также серебряными призерами первенства России по шахматам стали члены юношеской сборной Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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