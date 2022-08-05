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    05 августа 2022, 21:55

    Сборная Подмосковья впервые выиграла чемпионат России по легкой атлетике

    Анастасия Максимовских, Оксана Кононенко

    В Чебоксарах завершился чемпионат России по легкой атлетике. В нем приняли участие 797 спортсменов из 70 регионов страны. Подмосковье на нем представляли 72 легкоатлета. За четыре дня соревнований спортсмены из Московской области завоевали 26 медалей.

    Сборная Подмосковья впервые выиграла чемпионат России по легкой атлетике

    «Московская область впервые в истории становится победителем летнего чемпионата России по легкой атлетике! В общем зачете подмосковная команда, набрав 914 баллов, обогнала Москву и Краснодарский край. Всего на счету нашей сборной 26 медалей — 10 золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

    Сборная Подмосковья впервые выиграла чемпионат России по легкой атлетике | Изображение 1

    Поздравляю спортсменов и тренеров с прекрасным выступлением! Легкоатлеты Московской области — сильнейшие в стране и прошедший чемпионат стал прекрасным подтверждением этому!

    Дмитрий Абаренов

    министр физической культуры и спорта Московской области

    Сборная Подмосковья впервые выиграла чемпионат России по легкой атлетике | Изображение 2

    В последний день соревнований в беге на 1500 метров золото завоевал подмосковный легкоатлет Алексей Бутранов, бронзу — Константин Толоконников.

    Отлично выступила эстафетная четверка в беге 4 по 400 метров среди женщин, завоевав 2-е место. Еще одно золото — у Максима Афонина в толкании ядра.

    Сборная Подмосковья впервые выиграла чемпионат России по легкой атлетике | Изображение 3

    Чемпионат России по легкой атлетике проходил в Чебоксарах со 2 по 5 августа.

    Сборная Подмосковья впервые выиграла чемпионат России по легкой атлетике | Изображение 4

    Ранее стало известно, что хоккеисты со всей России сразятся за кубок Овечкина в Подмосковье.

    Губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве в Подмосковье еще 34 спортивных объектов— это бассейны, футбольные поля, стадионы и катки.