Сборная Подмосковья впервые выиграла чемпионат России по легкой атлетике

В Чебоксарах завершился чемпионат России по легкой атлетике. В нем приняли участие 797 спортсменов из 70 регионов страны. Подмосковье на нем представляли 72 легкоатлета. За четыре дня соревнований спортсмены из Московской области завоевали 26 медалей.

«Московская область впервые в истории становится победителем летнего чемпионата России по легкой атлетике! В общем зачете подмосковная команда, набрав 914 баллов, обогнала Москву и Краснодарский край. Всего на счету нашей сборной 26 медалей — 10 золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Поздравляю спортсменов и тренеров с прекрасным выступлением! Легкоатлеты Московской области — сильнейшие в стране и прошедший чемпионат стал прекрасным подтверждением этому! Дмитрий Абаренов министр физической культуры и спорта Московской области

В последний день соревнований в беге на 1500 метров золото завоевал подмосковный легкоатлет Алексей Бутранов, бронзу — Константин Толоконников.

Отлично выступила эстафетная четверка в беге 4 по 400 метров среди женщин, завоевав 2-е место. Еще одно золото — у Максима Афонина в толкании ядра.

Чемпионат России по легкой атлетике проходил в Чебоксарах со 2 по 5 августа.

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