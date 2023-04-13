Подмосковье 13 апреля 2023, 17:44 Сборная Подмосковья вошла в топ-3 первенства России по водному поло Фото: ГБУ МО "СШОР по водным видам спорта"

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Подмосковные спортсмены заняли третье место в итоговом командном зачете первенства России по водному поло — об этом сообщили в Минспорте. Результат позволил юношам получить звание «Кандидат в мастера спорта».

Лучшим вратарем первенства признан Владислав Погорянский из Подмосковья, а в такой же номинации среди игроков до 14 лет отличился Иван Косарев, который также выступает за регион.

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В сборную Подмосковья вошли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта, которая находится в Рузе. Тренеры команды — Юрий Свирский и Эдем Мемедляев.

Соревнования прошли в Астрахани.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.

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