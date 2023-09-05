Подмосковье 05 сентября 2023, 10:46 Сборная Подмосковья вошла в топ-3 на чемпионате России по стрельбе из лука Федерация Кюдо

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​Подмосковная сборная по стрельбе из лука заняла третье место в командном зачете чемпионата России. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В составе подмосковной команды выступили Елена Фоменко, Кристина Скороходова и Николай Сизов. Они боролись за медали в дисциплине «Асимметричный лук» (Кюдо). Победителями стали лучники из Санкт-Петербурга, а второе место за московской командой. Бронза — у Подмосковья.

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​Чемпионат России по стрельбе из лука проходил в Орле. Спортсмены из разных регионов России в течение семи дней состязались в личном и командном зачетах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

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