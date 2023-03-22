Подмосковье 22 марта 2023, 20:22 Сборная Подмосковья стала второй на Спартакиаде молодежи по сноуборду

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Команда сноубордистов из Московской области заняла второе место на IV зимней спартакиаде молодежи. В активе спортсменов одна золотая и две серебряные медали, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Первое место в дисциплине сноуборд-кросс занял Арсений Томин. Он опередил спортсменов из Красноярского края и Санкт-Петербурга. Серебряные награды завоевали подмосковные сноубордистки Варвара Артюхина в дисциплине параллельный слалом и Александра Теймурова в дисциплине биг-эйр.

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В сумме подмосковные спортсмены набрали 306 очков, что позволило им занять второе место в командном зачете. Они уступили лишь столичным сноубордистам. В тройку лучших также вошла команда Красноярского края.

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В состав сборной Подмосковья вошли Арсений Томин, Данил Папков, Яна Горбей, Варвара Артюхова, Екатерина Морозова, Александра Теймурова, Кирилл Калинин и Ярослав Далаков.

Соревнования прошли в Красноярске с 16 по 22 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ближайшие пять лет приведут в порядок 50 спортивных объектов региона.

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