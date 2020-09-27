Сборная Подмосковья стала серебряным призером в первенстве России по регби

Сборная Московской области завоевала серебро в первенстве России по регби среди юношей до 18 лет. Состязания проходили с 17 по 26 сентября в Красноярске.

Всего в первенстве соревновались девять команд. Первое место заняла команда «Енисей СТМ» из Красноярска, а третье — спортсмены из Пензенской области. Информация об этом появилась на странице Министерства физической культуры и спорта МО во «ВКонтакте».

«На юниорское первенство России в Красноярске в сборную Московской области были отобраны сильнейшие молодые спортсмены региона. В течение нескольких соревновательных дней они показали высокий индивидуальный профессионализм и хорошую командную работу», — сообщил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он также заявил, что сборная показала достойный результат, который указывает на то, что у нынешних чемпионов есть достойные преемники.

Накануне стало известно, что три жителя Подмосковья стали финалистами конкурса «Лидеры России. Политика». Всего в финал прошли 50 конкурсантов.