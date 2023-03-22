22 марта 2023, 19:29
Сборная Подмосковья стала лучшей на всероссийском турнире по спортивной борьбе грэпплинг
Спортсмены из Московской области завоевали первые места общекомандного зачета на всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе грэпплинг. Мероприятие посвятили памяти сотрудников спецподразделений, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
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За два дня борцы завоевали 45 золотых, 50 серебряных и 55 бронзовых медалей. При этом они дважды опередили в списке лучших команд турнира сборные Рязанской области и Москвы.
Турнир разбили на детский и взрослый. Спортсмены выступили в двух разделах: грэпплинг и грепплинг-ги.
В соревнованиях поучаствовали более 600 борцов из 24 регионов страны. Московскую область представили 150 человек из Мытищ, Домодедова, Коломны, Подольска, Наро-Фоминска, Воскресенска, Лыткарина и других городских округов.
Турнир прошел в спортивном комплексе «Арена-Атрон» в Рязани 18-19 марта.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.
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Спортсмены
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