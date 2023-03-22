Подмосковье 22 марта 2023, 19:29 Сборная Подмосковья стала лучшей на всероссийском турнире по спортивной борьбе грэпплинг

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Спортсмены из Московской области завоевали первые места общекомандного зачета на всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе грэпплинг. Мероприятие посвятили памяти сотрудников спецподразделений, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

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За два дня борцы завоевали 45 золотых, 50 серебряных и 55 бронзовых медалей. При этом они дважды опередили в списке лучших команд турнира сборные Рязанской области и Москвы.

Турнир разбили на детский и взрослый. Спортсмены выступили в двух разделах: грэпплинг и грепплинг-ги.

В соревнованиях поучаствовали более 600 борцов из 24 регионов страны. Московскую область представили 150 человек из Мытищ, Домодедова, Коломны, Подольска, Наро-Фоминска, Воскресенска, Лыткарина и других городских округов.

Турнир прошел в спортивном комплексе «Арена-Атрон» в Рязани 18-19 марта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.

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