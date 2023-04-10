Подмосковье 10 апреля 2023, 11:36 Сборная Подмосковья получила еще 26 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников ОЦ «Взлет» / Фото: ОЦ "Взлет"

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Школьники из Московской области завоевали 26 дипломов на Всероссийской олимпиаде по обществознанию. Об этом сообщили в Министерстве образования региона.

На олимпиаде по обществознанию подмосковные школьники показали отличные результаты: они завоевали 26 дипломов. Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что победителями стали пять человек — это школьники из городских округов Солнечногорск, Лыткарино, Одинцово и Мытищи.

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В копилке сборной Подмосковья уже более 150 дипломов Всероссийской олимпиады школьников по разным предметам. 6 апреля стали известны результаты тура по информатике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил подмосковный физтех-лицей имени Капицы с победами на международной олимпиаде по физике. Школьники завоевали шесть медалей и в очередной раз подтвердили звание одной из лучших школ России.