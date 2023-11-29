Подмосковье 29 ноября 2023, 13:51 Сборная Подмосковья получила 23 медали на всероссийском чемпионате «Профессионалы» Пресс-служба министерства образования Московской области

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Сборная Московской области завоевала 23 медали на чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы». Соревнования прошли в Санкт-Петербурге, сообщили в министерстве образования региона.

Представители Подмосковья поучаствовали в 23 компетенциях, в том числе в пяти юниорских. Так, 13 человек завоевали золото в таких направлениях, как выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы, мехатроника, промышленная механика и монтаж и другие.

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В компетенциях пожарная безопасность и промышленная автоматика шесть участников завоевали серебро. Еще четыре человека получили бронзовые награды за мобильную робототехнику, программные решения для бизнеса и другие.

«За победу в финальном этапе боролись около 700 конкурсантов из 62 регионов страны. Они соревновались в 35 компетенциях основной возрастной группы и в 20 юниорской. Общее количество участников, включая региональный этап чемпионата, составило более 120 тысяч», — сообщили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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