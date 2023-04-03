Подмосковье 03 апреля 2023, 19:07 Сборная Подмосковья победила на Первенстве России по синхронному плаванию Федерация синхронного плавания России

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Команда из Московской области заняла первое место в медальном зачете Первенства России по синхронному плаванию среди мальчиков и девочек до 13 лет. Подмосковные спортсмены завоевали три золотых, одну серебряную и две бронзовые медали, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

В команду Московской области вошли воспитанницы муниципальной и государственной спортивных школ олимпийского резерва по водным видам спорта в Электростали Кристина Бохонко, Анастасия Васькина, Екатерина Давиденко, Александра Дубовцова, Мария Завейборода, Ева Колышева, София Любимова, Вероника Ткаченко, Мария Чечель, Полина Щекотихина, Анна Данилова и Елизавета Игнатенко.

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Второе место заняли спортсменки из Москвы, а третье — из Санкт-Петербурга.

Соревнования проходили во дворце спорта «Олимпийский» имени Максимова с 28 марта по 2 апреля. В турнире поучаствовали 369 спортсменов из 34 команд. Они представили 18 регионов страны.

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