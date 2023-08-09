Подмосковье 09 августа 2023, 11:53 Сборная Подмосковья победила на первенстве России по гребному спорту Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Женская сборная Московской области взяла золото на первенстве России по гребному спорту среди спортсменок до 19 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

По итогам заезда на два километра в классе лодок восьмерок с рулевым сборная региона заняла первое место первенства страны. В состав команды вошли Виктория Соловьева, Софья Иванова, Елизавета Литвиненко, Ирина Ульянова, Валерия Леонидова, Валерия Крупина, Лилия Перегородцева, Мария Макарова и Дарья Ковалева.

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Соревнования по гребному спорту среди юношей и девушек до 19 лет проходили с 3 по 7 августа в Казани.

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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