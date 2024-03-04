Подмосковье 04 марта 2024, 13:57 Сборная Подмосковья победила на первенстве России по гандболу Училище олимпийского резерва №4

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Подмосковные спортсмены заняли первое место на первенстве России по гандболу среди юношей до 19 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Гандболистам из Подмосковья удалось выиграть все семь матчей турнира. В полуфинале подопечные Валерия Кочеткова переиграли сборную Краснодарского края. Решающий матч со сборной Москвы выдался жарким по накалу страстей. Основное время завершилось с ничейным счетом. Определить сильнейшего команды смогли лишь в овертайме, который и решил исход всего первенства страны. Матч закончился со счетом 34-33 в пользу Подмосковья.

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​Первенство России по гандболу проходило с 23 февраля по 4 марта в Астрахани.

В начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. А 28 февраля ФОК с ледовой ареной открылся в Волоколамске.

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