Подмосковье 31 марта 2024, 18:20 Сборная Подмосковья победила на национальном первенстве России по гандболу Училище олимпийского резерва № 4 Московской области

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Сборная Московской области одержала победу на первенстве России по гандболу среди юношей до 17 лет. В финальном матче подмосковной команде удалось одолеть сборную из российской столицы.

На финальной стадии соревнований выступили 12 команд, разделенных на две группы. В борьбе за призовые места участвовали команды из различных областей России, включая Московскую, Саратовскую, Самарскую, Волгоградскую, Челябинскую, Ленинградскую области и другие.

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Сборная Подмосковья, возглавляемая тренером Александром Коваленко, одержала уверенную победу над командой из Москвы со счетом 39:19.

Первенство России по гандболу среди юношей до 17 лет прошло в городе Салават в Республике Башкортостан. Турнир был организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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