Подмосковье 04 июля 2023, 13:42 Сборная Подмосковья победила на летних играх паралимпийцев по мини-футболу Фото: Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Московской области

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Сборная «Московская область — 1» стала чемпионом России по мини-футболу 5×5 в классе В1. В соревнованиях участвовали слепые спортсмены. Турнир прошел в рамках летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

Подмосковные спортсмены обошли сборную Москвы и Республики Марий Эл. Их тренерами выступили Николай Береговой и Михаил Агибалов.

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По итогам турнира лучшим игроком чемпионата стал подмосковный игрок Евгений Шелаев. Всего на соревнованиях выступили более 80 спортсменов из шести регионов России. Отмечается, что еще одна команда из Московской области заняла восьмое место на соревнованиях.

Чемпионат России по мини-футболу в классе В1 проходил в Раменском с 24 июня по 3 июля.

Развитие спортивной инфраструктуры по-прежнему одно из важных направлений в Подмосковье, отметил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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