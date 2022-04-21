Сборная Подмосковья победила на чемпионате России по керлингу

Сборная Подмосковья завоевала золото чемпионата России по керлингу среди мужчин. Он состоялся с 13 по 20 апреля в Сочи.

Подмосковье представили Александр Еремин, Алексей Тузов, Михаил Васьков, Алексей Куликов и Петр Кузнецов.

«Поздравляем наших спортсменов с золотыми медалями на чемпионате страны», — отметили в Минспорте Подмосковья.

Также в министерстве добавили, что в этом году Антон Калалб, представитель подмосковного Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, выступал за сборную команду Краснодарского края.

Ранее мы рассказали о том, как отстраненных от игр в Пекине паралимпийцев поддержали в Подмосковье.