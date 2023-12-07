Подмосковье 07 декабря 2023, 18:52 Сборная Подмосковья по тхэквондо выиграла семь медалей на всероссийских соревнованиях УОР №1 Московской области

Читать 360tv в

Представители Подмосковья выиграли четыре золота, одно серебро и две бронзы на всероссийских соревнованиях за кубок Эльбруса. Все спортсмены являются воспитанниками училища олимпийского резерва № 1 Московской области.

Всего на турнире выступили свыше 700 участников из различных регионов России.​

Реклама

Среди женщин в весовой категории до 68 килограммов победу одержала Сабина Омарова. В весе до 62 килограммов — Лада Барвенова. В категории свыше 73 килограммов первое место заняла Анастасия Аракельянц. Второе место в весе до 53 килограммов заняла Ангелина Лифарь.

​Среди мужчин золото в категории до 87 килограммов взял Хочбар Нурмагомедов. Илья Шилов замкнул призовую тройку в весе до 51 килограммов, а в категории до 78 килограммов — Хайбула Курбанов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам. Соответствующее решение было принято на фоне санкций, введенных против России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».