Сборная Подмосковья по прыжкам в воду взяла 9 медалей на чемпионате России

Три первых соревновательных дня чемпионата России по прыжкам воду, который проходит с 11 по 16 июля в Пензе, принесли в копилку сборной Подмосковья сразу девять наград. Впереди еще три дня.

Двукратным чемпионом России стал Александр Бондарь, завоевавший для сборной сразу два золота: в дисциплине «мужская парная вышка» совместно с Русланом Терновым из Москвы, а также в дисциплине «парная вышка — микст» совместно с Анной Конаныхиной из Санкт-Петербурга.

Серебряную медаль в женских прыжках с метрового трамплина завоевала Кристина Ильиных. В командных прыжках Елизавета Кузина в паре с Игорем Мялиным из Пензы стала вице-чемпионкой соревнований.

Источник фото: телеканал «360»

Вячеслав Качанов совместно с Александром Черепахиным из Санкт-Петербурга занял почетное третье место в парных мужских прыжках с трехметрового трамплина. В аналогичной женской дисциплине серебряные награды на счету Кристины Ильиных и Елизаветы Кузиной.

В пензенском дворце спорта «Буртасы» за медали чемпионата борются 86 спортсменов из 10 регионов России и Республики Беларусь. Московскую область представляют 12 атлетов, которые продолжают выступать. Впереди еще три соревновательных дня.