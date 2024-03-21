21 марта 2024, 15:57
Сборная Подмосковья по настольному теннису стала призером чемпионата России
Подмосковные спортсмены взяли серебро на чемпионате России по настольному теннису. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
В финале соревнований сборная Подмосковья уступила команде Оренбургской области. Третье место досталось теннисистам из Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан.
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Подмосковье на чемпионате представляли Алексей Жуков, Артур Абусев, Лев Волин, Рамиль Мутыгуллин и Вячеслав Кривошеев. Напомним, соревнования по настольному теннису проходят с 17 по 24 марта в Санкт-Петербурге.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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