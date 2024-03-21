Подмосковье 21 марта 2024, 15:57 Сборная Подмосковья по настольному теннису стала призером чемпионата России Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

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Подмосковные спортсмены взяли серебро на чемпионате России по настольному теннису. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В финале соревнований сборная Подмосковья уступила команде Оренбургской области. Третье место досталось теннисистам из Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан.

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Подмосковье на чемпионате представляли Алексей Жуков, Артур Абусев, Лев Волин, Рамиль Мутыгуллин и Вячеслав Кривошеев. Напомним, соревнования по настольному теннису проходят с 17 по 24 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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