Подмосковье 23 декабря 2022, 10:40 Сборная Подмосковья по легкой атлетике выиграла 19 медалей на всероссийских соревнованиях

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Соревнования «Открытие московского зимнего легкоатлетического сезона» на призы олимпийской чемпионки Ирины Приваловой прошли 21 декабря в комплексе ЦСКА. Сборная Подмосковья завоевала восемь золотых, четыре серебряные и семь бронзовых наград.

​Золото завоевал Максим Афонин в соревнованиях по толканию ядра. Ему удалось откинуть снаряд на 19 метров и 89 сантиметров, опередив ближайшего преследователя более чем на метр. Данил Чечела стал лучшим в прыжках в длину с результатом семь метров и 79 сантиметров. На дистанции 60 метров не нашлось равных бегуну Андрею Лукину. Его время — 6,74 секунды. Другой подмосковный спортсмен Николай Вербицкий прибежал первым на 1000-метровке.

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​У женщин свой личный рекорд обновила Ирина Болдырева. Она завоевала золотую медаль в беге на 60 метров с барьерами, показав время 8,21 секунды. София Миронова тоже выдала свой лучший результат в карьере — 60 метров за 7,54 секунды. Это позволило ей выиграть бронзовую награду турнира.

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​Спортсмены подмосковной спортивной школы олимпийского резерва принесли сборной 12 медалей и удостоились первого общекомандного места в соревнованиях.

Итоги спортивного года подвели в Подмосковье. В 2022-м спортсмены региона завоевали 2,4 тысячи медалей на международных и всероссийских соревнованиях.

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