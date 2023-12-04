Подмосковье 04 декабря 2023, 02:00 Сборная Подмосковья по кикбоксингу завоевала 12 медалей на чемпионате России Эльмир Алиев

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​Подмосковная сборная выиграла 12 медалей на чемпионате России по кикбоксингу. Спортсмены получили пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Золото завоевал Ростислав Варнавский из Мытищ, Анна Черняева из Долгопрудного, Алина Шапронас из Истры, Дарья Нефедова, представлявшая Истру и Раменский округ, а также Юлия Куценко из Истры. Вторые места заняли Любовь Макеева из Клина и Карина Паюк из Балашихи.

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​"И замкнули тройку призеров Алишер Юлдашев из Фрязина, Кирилл Феоктистов из Балашихи, Полина Кравцова из Реутова, Дмитрий Леер, представляющий Раменский городской округ и Истру, а также Михайло Иованович из Реутова», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, это лучший результат Подмосковья на данном турнире за всю историю. Чемпионат проходил с 27 ноября по 2 декабря в Перми.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье впервые победило в номинации «Регион России». Московскую область признали лучшим спортивным субъектом страны.

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