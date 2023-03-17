Подмосковье 17 марта 2023, 09:51 Сборная Подмосковья по керлингу взяла серебро на Всероссийской спартакиаде молодежи

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Серебряную награду соревнований по керлингу завоевали спортсмены из Подмосковья на зимней Спартакиаде молодежи России. Об этом сообщили в Минспорте региона.

В команду Подмосковья вошли Полина Мосяга, Алина Лец, Александра Леонова и Екатерина Иванова. Девушки представили школы олимпийского резерва «Истина» и Альберта Демченко.

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В состязаниях приняли участие по восемь команд юниоров из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Иркутской, Новосибирской, Самарской, Челябинской областей, Краснодарского и Красноярского краев.

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Спартакиада проходила с 11 по 16 марта 2023 года в поселке Сириус Краснодарского края.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что 50 спортивных объектов капитально отремонтируют в регионе за ближайшие пять лет. Изменится облик многих стадионов, тренировочных залов, бассейнов и ледовых катков.