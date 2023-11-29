Подмосковье 29 ноября 2023, 14:00 Сборная Подмосковья дважды выиграла в общекомандном зачете всероссийского турнира по грэпплингу Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Представители Московской области дважды возглавили общекомандный зачет на всероссийских соревнованиях по грэпплингу. Подмосковные борцы завоевали 22 золотые, 18 серебряных и 31 бронзовую медаль.

​Соревнования проводили в детских и взрослых возрастных категориях в двух разделах: «грэпплинг» и «грепплинг-ги». Отмечается, что победа в турнире дает право на получение спортивных званий «кандидата в мастера спорта» и «мастера спорта».

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​Всего в соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов из 23 регионов России. Московскую область представили более 100 участников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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