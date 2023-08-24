24 августа 2023, 14:18
Сборная Мытищ завоевала Кубок губернатора по спортивной борьбе
Сборная Мытищ победила в общекомандном зачете на турнире по вольной и греко-римской борьбе на Кубок губернатора Подмосковья. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Второе место заняла команда из Раменского, третье — из Котельников.
Реклама
«В турнире по греко-римской борьбе общекомандный зачёт возглавила сборная городского округа Люберцы, серебряных наград удостоились борцы-классики из команды городского округа Подольск и почётное третье место заняла сборная Раменского городского округа», — уточнили в ведомстве.
Соревнования проходили с 19 по 20 августа в Мытищах. В них поучаствовали более 80 человек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Мытищи
Котельники
Раменское
Реклама
Реклама