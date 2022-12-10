Подмосковье 10 декабря 2022, 05:40 Сборная Московской области завоевала Кубок России по керлингу Сборная Московской области завоевала золото Кубка России по керлингу среди мужских команд Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Сборная Московской области взяла золотые медали Кубка России по керлингу 2022 года среди мужских команд. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В составе сборной Подмосковья выступали спортсмены регионального центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Александр Еремин, Михаил Васьков, Алексей Тузов, Алексей Куликов, а также Петр Кузнецов.

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Этот кубок стал для команды вторым Кубком России за три года.

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«Команда играла отлично весь турнир, мы выиграли все игры на этом Кубке. Для нас это уже второй Кубок России за три года. Ехали сюда показать свой уровень, и мне кажется, что у нас все получилось!» — отметил скип команды Александр Еремин.

Соревнования проходили во дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре. За золотые медали 16 команд боролись с 4 по 8 декабря.