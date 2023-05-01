Подмосковье 01 мая 2023, 02:32 Подмосковные спортсмены выиграли первенство России по водному поло среди юниоров ГБУ МО «СШОР по водным видам спорта»

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Сборная Московской области по водному поло обыграла соперников из Татарстана со счетом 14:9 в финале национального турнира среди юниоров до 20 лет, сообщила пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта. Соревнования проходили с 23 по 29 апреля в Пензенской области.

В первенстве приняли участие восемь команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Ростовской, Московской, Волгоградской области и Республики Татарстан. В составе сборной Подмосковья выступили воспитанники спортивных учреждений из Рузы и Чехова.

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Ватерполисты в полуфинальной игре обыграли представителей Северной столицы. В поединке за золотые медали турнира результативными бросками отметились Артем Громов, Матвей Пиманов, Лауренцио Порцик, Дмитрий Конюшихин, Владимир Жуков и Федор Оверко. Ватерполист Алексей Полухин оформил два гола, а самым результативным игроком матча стал Дмитрий Алексеев, на счету которого шесть забитых мячей.